Корнеев: «У «Зенита» отличный состав, способный выиграть все трофеи»

Экс спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о нынешнем составе «сине-бело-голубых».
«Для «Зенита» единственное, что важно, - это титулы. Сейчас клуб делает всё возможное, чтобы этого достигнуть. У них отличный состав, способный выиграть все трофеи, чего, например, не скажешь о «Спартаке», - приводятся слова Корнеева на страницах Metaratings.ru.
После девяти туров чемпионата России «Зенит» лидирует в турнирной таблице с 2-очковым отрывом. В ближайшем поединке подопечные Сергея Семака померяются силами с «Краснодаром». Встреча пройдет в Краснодаре сегодня, 28 сентября.
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