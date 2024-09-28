Корнеев: «У «Зенита» отличный состав, способный выиграть все трофеи»

«Для «Зенита» единственное, что важно, - это титулы. Сейчас клуб делает всё возможное, чтобы этого достигнуть. У них отличный состав, способный выиграть все трофеи, чего, например, не скажешь о «Спартаке», - приводятся слова Корнеева на страницах Metaratings.ru.