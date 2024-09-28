Ринат Билялетдинов – о переходе Пьянича в ЦСКА: «34 года – не трагический возраст, можно и в 25 загнать себя и закончить карьеру»

Российский тренер Ринат Билялетдинов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что Милалем Пьянич поможет ЦСКА.

«34 года – это не трагический возраст. Я не буду вдаваться в подробности, но у меня в собственной практике тренерской были люди, которые в 34-35 раскрывались по новой. Я просто говорю о том, что люди прибавили тогда, когда уже никто не верил. Я допускаю, что здесь такое тоже может случиться. Я смотрю по игрокам, которым 30-33 года, они выглядят достаточно неплохо, это вопрос скорее к себе. Можно и в 25 себя загнать в ступор и закончить. Думаю, Пьянич находится не в таком перспективном возрасте, но то, что он, надеюсь, усилит «армейцев», мне хочется верить», - сказал Билялетдинов.

В сентябре ЦСКА объявил о переходе 34-летнего Пьянича. Контракт с футболистом подписан по схеме «1+1».