Европейские клубы следят за Батраковым

Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал об интересе из Европы к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову.
«Скауты европейских клубов следят за ним. Это футболист, который существенно выделяется и показывает высокий уровень. Так что за ним и дальше будут следить. Посмотрим, как он дальше будет играть», - передает слова агента «Матч ТВ».
В текущем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний полузащитник сыграл девять матчей. Алексей забил семь голов и сделал пять результативных передач. Трансферная стоимость Батракова оценивается в пять миллионов евро.
Бан пользователя