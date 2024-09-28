ЦСКА мог подписать бывшего нападающего «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Стеван Йоветич мог оказаться в Российской премьер-лиге.

Как стало известно журналистам «РБ Спорта», черногорский футболист, находящийся в статусе свободного агента, мог перейти в московский ЦСКА вместо боснийского хавбека Миралема Пьянича. Между двумя игроками тренерский штаб «армейцев» отдал предпочтение полузащитнику.

В настоящий момент Йоветич находится без клуба. Последним местом работы нападающего был греческий «Олимпиакос». Согласно оценке экспертов Transfermarkt, рыночная стоимость центрфорварда составляет 700 тысяч евро.