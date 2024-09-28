Колыванов: «Интересно посмотреть на «Локомотив» на фоне «Спартака»

Футбольный тренер Игорь Колыванов дал свой комментарий по поединку между «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках десятого тура российского чемпионата.

«В дерби «Локомотив» - «Спартак» будет большой накал борьбы. Интересно посмотреть на «Локомотив» на фоне «Спартака». «Спартак» при Станковиче возмужал в качестве коллектива», - приводятся слова Колыванова на страницах «Чемпионата».

Московское дерби состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 28 сентября. Начало поединка запланировано в 16:30 по столичному времени. Перед этой встречей «Локомотив» занимает третье место, а «Спартак» - пятое.