Терёхин назвал точный счёт, с которым закончится матч «Краснодар» - «Зенит»

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главном матче 10-го тура, в котором «Краснодар» примет «Зенит».

- Кому отдаете предпочтение в этом матче?

- В этом матче нет фаворита. Думаю, что «Краснодар» уже созрел для победы над питерцами. Он давно не побеждал этого соперника, с 2018 года. Пора прервать эту тенденцию. Это будет хорошо еще и в плане интриги вверху таблице.

- Как одолеть «Зенит»? Юрий Сёмин высказался, что в этой паре победит тот, кто будет иметь баланс в атаке и обороне. А на ваш взгляд, что будет решающим в этой встрече?

- Я всегда согласен с Палычем. Важным будет также не пропускать дурные голы. У «Зенита» есть отличные исполнители, которые могут реализовать и полумоменты. Ну и южане сейчас на ходу, одержали несколько хороших побед. Жду интересного матча.

- Есть мнение, что многое может определить быстрый гол. А вы как думаете?

- Не факт. Мне кажется, сегодня обе команды забьют. То есть жду результативной игры.

- В чем сила «Краснодара»? Сезон начался сложно, но в итоге нет поражений.

- Может было какое-то недопонимание, а теперь Мусаев все наладил, ребята поняли его требования. Команда сплотилась. Видно, что футболисты бьются, дают результат.

- «Зенит» в этом матче может отдать инициативу сопернику?

- Не думаю. Будет атакующая игра в обеих сторон.

Реклама

- «Краснодар» и «Зенит» - единственные клубы, которые еще не проигрывали в РПЛ. Чья игра вам сейчас больше импонирует?

- Обе команды хорошо играют. «Краснодар» на выезде по пять мячей забивает. Он набрал хороший ход и выровнялся с «Зенитом». У питерцев тоже был небольшой спад, но они его преодолели.

- Главной проблемой для «Зенита» будет Кордоба?

- Помимо него там много хороших футболистов. Легионеры у «быков» тоже сильные. Есть Сперцян. Вся команда опасна.

- Соболев, который пока не очень вписывается в игру «Зенита», получит шанс или схема с тремя «столбами» в Краснодаре не подойдет?

- Мне кажется, Семак даст ему шанс. Если его купили, значит, надо ставить. Но сейчас трудно сказать, какую схему игры предпочтет Семак.

- К какому счету склоняетесь?

- К ничьей. Мне кажется, будет 2:2. Просто сейчас хорошо играют обе команды, спадов нет, поэтому, допустим, домашнее поле не станет решающим фактором.

- В турнирной таблице сложилась такая ситуация, что по итогам текущего тура первую сроку могут занять три команды. Вы кого хотели бы видеть наверху таблицы?

- «Локомотив». В составе играет много россиян, много молодежи. Пусть именно эта команду возглавит таблицу.

Елена Григорьевская