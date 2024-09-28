Терёхин: «Если «Зенит» выиграет, то всё пойдёт по накатанной»

Футбольный эксперт Олег Терёхин поделился мыслями о матче «Краснодара» против «Зенита» в десятом туре Российской премьер-лиги.

«Если «Зенит» выиграет, то опять всё пойдёт по накатанной, питерцы будут ближе к чемпионству. Победа «Краснодара» даст отличную интригу. Но «быки» давно не обыгрывали «Зенит», хотя «Краснодар» набрал ход», - передает слова Терёхина «Чемпионат».

«Краснодар» примет петербургский клуб на своем поле в субботу, 28 сентября. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают вторую строчку в таблице РПЛ, а гости – первую.