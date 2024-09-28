Силкин: «В случае победы над «Краснодаром» на игроков «Зенита» можно вешать золотые медали»

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мыслями о матче между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Если «Краснодар» хочет бороться за первое место, то должен обыгрывать «Зенит». Но если выиграет питерская команда, то на футболистов «Зенита» можно будет вешать золотые медали», - передает слова эксперта «Чемпионат».

«Краснодар» примет «Зенит» на домашнем стадионе в субботу, 28 сентября, начало поединка запланировано в 19:30 по московскому времени. Перед десятым туром «быки» занимают второе место в турнирной таблице, а питерцы – первое.