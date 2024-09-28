Кечинов рассказал, за счёт чего «Спартак» может победить «Локомотив»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о противостоянии «красно-белых» и столичного «Локомотива» в десятом туре чемпионата России.

«Думаю, будет матч с забитыми мячами, но фаворита назвать очень сложно. «Спартак» может одержать победу за счёт более опытных футболистов. «Локомотив» является очень молодой командой», - передает слова Кечинова «Чемпионат».

Поединок между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 28 сентября. Начало матча запланировано в 16:30 мск. «Железнодорожники» занимают третье место в РПЛ, а «красно-белые» - пятое.