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Денис Попов пояснил, устроит ли «Краснодар» ничья с «Зенитом» эксклюзив

28 Сентября 2024 • 11:25 Комментировать
Краснодар
...
Зенит
1 3.05 X 3.50 2 2.40
Через 6 ч. 41 мин.

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился ожиданиями от матча «Краснодар» – «Зенит», который пройдёт в рамках десятого тура чемпионата России.

- «Краснодар» сейчас на ходу, а «Зенит» является действующим чемпионом. «Зенит» играет стабильно, хоть иногда и тяжело, не всегда с какой-то феерией в последнее время. Все выходят против него как на последний бой. Могу сказать одно: получится интересная игра. С обилием забитых мячей – ну или по крайней мере 0:0 не должно быть.

Это очередная проверка амбиций «Краснодара» – насколько он готов на сегодняшний день снова включиться в борьбу за первое место и конкурировать с «Зенитом».

- Если ничья, значит готов?

- Я думаю, только в случае победы. Сейчас же «Зенит» идёт на первом месте. Чемпионский график – это победа дома, ничья на выезде. Если «Краснодар» выиграет, то получит дикий заряд уверенности. Если будет ничья, команды между собой останутся при своих. А если «Зенит» выиграет, то его отрыв в пять очков от «Краснодара» станет серьёзным гандикапом, – дал свою оценку возможным турнирным раскладам Денис Попов.

Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» начнётся сегодня, 28 сентября, в 19:30.

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