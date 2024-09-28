Динияр Билялетдинов выбрал европейский чемпионат для Глушенкова

Известный в прошлом российский футболист Динияр Билялетдинов рассказал, в каком европейском чемпионате мог бы продолжить карьеру вингер петербургского «Зенита» Максим Глушенков.
«Глушенков легковат. Ему самое место в Испании. В Европе ценятся ребята, способные делать разницу, которые могут сами себе создать момент и его реализовать. Ценится создание моментов для себя и партнёров», - передает слова Билялетдинова «Чемпионат».
В текущем сезоне чемпионата России Глушенков провел шесть поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.
Бан пользователя