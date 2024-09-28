Ловчев объяснил, почему «Краснодар» проиграет «Зениту»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился соображениями по матчу десятого тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и петербургским «Зенитом».

«Зенит» победит. «Зенит» - лидер не только потому, что больше очков набирает, у «сине‑бело‑голубых» давно сложившаяся команда. «Зенит» качественно сильнее игроками», - поделился своими рассуждениями Ловчев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч «Краснодара» против «Зенита» состоится в субботу, 28 сентября, начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. В преддверии поединка краснодарцы занимают второе место, а питерцы – первое.