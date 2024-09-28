Кузьмичёв объяснил, почему расстроился из-за трансфера Джикии в «Химки»

«Со спортивной точки зрения я расстроен, что переход состоялся в «Химки». Это не тот клуб, который ставит перед собой задачи. Сейчас мы видим абсолютную безграмотность работы руководства», - приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».