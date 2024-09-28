Кузьмичёв объяснил, почему расстроился из-за трансфера Джикии в «Химки»

Экс-сотрудник московского «Спартака» Владимир Кузьмичёв высказался о трансфере защитника Георгия Джикии в подмосковные «Химки».
«Со спортивной точки зрения я расстроен, что переход состоялся в «Химки». Это не тот клуб, который ставит перед собой задачи. Сейчас мы видим абсолютную безграмотность работы руководства», - приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
Напомним, что 30-летний защитник присоединился к «Химкам» в статусе свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение, рассчитанное до лета следующего года. Георгий еще не дебютировал за подмосковный коллектив.
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