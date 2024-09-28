Сенников: «Матч со «Спартаком» станет для Батракова лакмусовой бумажкой»

«Матч со «Спартаком» станет для Батракова лакмусовой бумажкой. Можно будет оценивать его фееричный старт. Хотелось бы, чтобы он был звездой не только на фоне средних команд, но и в игре с топ-командами», - приводит слова Сенникова «Спорт день за днём».