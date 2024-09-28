Сенников: «Матч со «Спартаком» станет для Батракова лакмусовой бумажкой»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о полузащитнике «железнодорожников» Дмитрии Батракове в преддверии поединка со «Спартаком».
«Матч со «Спартаком» станет для Батракова лакмусовой бумажкой. Можно будет оценивать его фееричный старт. Хотелось бы, чтобы он был звездой не только на фоне средних команд, но и в игре с топ-командами», - приводит слова Сенникова «Спорт день за днём».
Дерби «Локомотива» и «Спартака» состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают третье место, а гости – пятое.
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