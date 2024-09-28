Сенников назвал фаворита матча «Локомотив» - «Спартак»

«Локомотив» играет дома. Он больше фаворит, но это пока просто на бумаге. Посмотрим, кто как будет готов и какие лучшие качества проявит. Например, Барко или Батраков. Кто будет лучше, тот и выиграет», - приводит слова Сенникова «Спорт день за днём».