Сенников назвал фаворита матча «Локомотив» - «Спартак»

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о грядущей встрече «железнодорожников» и «Спартака» в десятом туре чемпионата России.
«Локомотив» играет дома. Он больше фаворит, но это пока просто на бумаге. Посмотрим, кто как будет готов и какие лучшие качества проявит. Например, Барко или Батраков. Кто будет лучше, тот и выиграет», - приводит слова Сенникова «Спорт день за днём».
Столичное дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 28 сентября, начало – в 16:30 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает третье место, а «Спартак» - пятое.
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