Канчельскис отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о трансфере бывшего полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича в московский ЦСКА.
«Не думаю, что Пьянич приехал доигрывать. Он приехал в Россию доказать, что способен давать результат и помогать команде. Хочет показать, что его рано списали те команды, где он играл», - передает слова Канчельскиса «Чемпионат».
Напомним, что Пьянич перешел в «армейский» клуб на правах свободного агента. 34-летний босниец подписал с москвичами трудовое соглашение, которое рассчитано на один сезон. Предыдущим клубом Миралема была «Шарджа» из ОАЭ.
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