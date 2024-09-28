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Денис Попов высказался о шансах «Спартака» на чемпионство эксклюзив

28 Сентября 2024 • 10:18 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
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Через 5 ч. 11 мин.

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал о способностях московского «Спартака» в этом сезоне.

- В матче с «Динамо» «Спартак» не то чтобы подарил сопернику ничью – но упустил победу, учитывая, как складывалась игра. Зато тем интересней чемпионат становится. Понятно, то «Зенит» более мастеровитый и стабильный, чем остальные. Но другие клубы нервы ему портят. Поэтому лёгкого чемпионства у «Зенита» точно не должно быть.

«Спартак» зачастил с потерями очков? На мой взгляд, он уже долго с этим частит, хотя потихоньку основная проблема у него должна выровняться. Какая проблема? Игра в обороне, о чём и говорит Станкович. После матча с «Крыльями Советов» он акцентировал внимание именно на том моменте, что «Спартак» пропустил необязательный мяч при счёте 3:0, хотя в целом сыграл хорошо, что впредь такое надо убирать. Те слова Станковича оказались пророческими – «Спартак» пропустил два от «Динамо», в том числе в концовке в большинстве. Поэтому говорить о чемпионстве «Спартака», наверное, рано. А вот за медали побороться ему по силам, – предсказал Денис Попов.

Сегодня, 28 сентября, «Спартак» сыграет в московском дерби с «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Попов

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