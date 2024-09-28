Веденеев - о матче «Краснодар» - «Зенит»: «Чтобы пошла хорошая игра, нужен быстрый гол»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказал мнение о матче «Краснодара» и «сине-бело-голубых» в рамках десятого тура чемпионата России.

«Чтобы игра пошла действительно хорошая, нужно, чтобы какая-то из команд забила быстрый гол. И тогда вторая команда раскроется - и будет футбол похож на футбол, на зрелище», - передает слова Веденеева «РБ Спорт».

Матч состоится на домашнем стадионе «Краснодара» сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, а «Зенит» лидирует.