Кто такой Пьянич, и зачем он приехал в ЦСКА

Переход Миралема Пьянича в ЦСКА стал одной из самых обсуждаемых тем в последнее время. Четырёхкратный чемпион Италии, обладатель национальных Кубков Италии и Испании, финалист Лиги чемпионов, лучший футболист Боснии и Герцеговины, участник символических сборных Серии А и Лиги чемпионов разных годов – послужной список Пьянича выглядит впечатляюще. Однако вряд ли стоит радоваться переходу «едущего с ярмарки» 34-летнего футболиста в клуб РПЛ. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует карьеру Пьянича и прогнозирует его достижения в чемпионате России.

Люксембургский югослав

Детство у Миралема точно было не из лёгких. По причине военных действий на территории бывшей Югославии уже в раннем детстве семья Пьянича была вынуждена переехать в Люксембург из города Тузла, который находится на территории нынешней Боснии и Герцеговины. Талант юного футболиста, который успел поиграть в различных юношеских сборных Люксембурга, разглядели во французском «Меце», который и стал отправной точкой Миралема Пьянича как профессионального игрока. Уже в 17-летнем возрасте полузащитник проявил себя настойчивым, умным и цепким игроком. Поэтому его переход в стан «Лиона» вряд ли кого удивил.

На пик своей карьеры Пьянич вышел в «Роме», где сразу же стал основным игроком. За пять сезонов в римском клубе Миралем принял участие в 90% матчей и выходил на 12+ голевых действий в каждом сезоне. Настоящий бенефис Пьянича случился в сезоне-2015/2016, по итогам которого атакующий полузащитник забил 12 голов и отдал 13 голевых передач, впервые войдя в символическую сборную Серии А. Не хватало только титулов, которые появились после перехода в стан «Ювентуса». Боссы «Старой синьоры» потратили на игрока 32 млн евро. Сделка оказалась выгодной для всех. Пьянич стал четырёхкратным чемпионом Италии в составе туринского клуба, а в 2017 году мог принести «Ювентусу» победу в Лиге чемпионов, но в финале им противостоял непобедимый «Реал». Зато получилось принести «Ювентусу» доход от продажи в каталонскую «Барселону» за 60 млн евро. На момент перехода Пьяничу было уже 30 лет, и сумма его трансфера, как и общая логика перехода, выглядела достаточно странно.

Просить нужно больше

В составе каталонского клуба Пьянич не заработал ни одного голевого действия, и с целью получения игровой практики босниец был отдан в аренду в «Бешикташ». Передачи и стандарты – сильные стороны Пьянича – не сработали и в Турции. Зато помогли ему хорошо заработать в ОАЭ, где в составе местного «Шарджа» Пьянич получал 4 млн евро в год. Для сравнения: в ЦСКА будут платить 1 млн евро в год и бонусы, хотя сам игрок изначально просил 2 млн евро. По иной информации, заработная плата Пьянича не превысит 800 тысяч евро в год при 7000 евро за каждый гол и иных бонусах.

На уровне профессиональной лиги ОАЭ Пьянич выглядел весьма достойно, но и близко не устраивал феерии, как Криштиану Роналду в Саудовской Аравии. В сезоне-2023/2024 Миралем не забил ни одного гола, отдав семь голевых передач.

Конечно, деньги

Пьянич стал широко известен нашей публике после того, как бурно выразил протест против участия в матче со сборной России в сентябре 2022 года. Отметим, что боснийский футбольный союз был готов к организации матча и высказал одобрение о проведении поединка. Однако один из лидеров сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич отреагировал на это следующим образом: «Плохое решение! У меня нет слов». Прошло два года. Пьянич прибыл в Москву и даже отказался от охраны в России, назвав столицу одним из самых безопасных городов. В аэропорту Пьянич вышел с шарфом ЦСКА. Неужели мнение боснийца изменилось за два года? Или когда к тебе никто не проявляет интерес, то за 1 млн евро оно вполне может быть изменено? Стоит также упомянуть легенду армейцев Элвера Рахимича, который и убедил Пьянича перейти в российский клуб.

В разные годы Пьянича сравнивали со звёздами уровня Пирло и Зидана. Но лучшие годы боснийца позади, и вряд ли ЦСКА занесёт себе этот трансфер в актив. Во-первых, «Шарджа» достаточно богатый клуб, но даже он не рискнул продлевать контракт с Миралемом. Во-вторых, ЦСКА ради перехода Миралема отказался от трансфера Языджи, который уже ярко проявил себя в стане армейцев два года назад и младше Пьянича на семь лет. Не добавляет вистов и обстановка вокруг прошлых высказываний новоиспечённого армейца. Всё в руках и ногах Миралема Пьянича, которому хочется пожелать не повторить российский этап карьеры Андре Шюррле и Клаудио Маркизио.

Карьера Миралема Пьянича

Сезон Клуб Матчи (голы) 2007/2008 «Мец» (Франция) 38 (4) 2008/2009 – 2011/2012 «Лион» (Франция) 121 (16) 2011/2012 – 2015/2016 «Рома» (Италия) 185 (30) 2016/2017 – 2019/2020 «Ювентус» (Италия) 178 (22) 2020/2021 «Барселона» (Испания) 30 (0) 2021/2022 «Бешикташ» (Турция) 26 (0) 2022/2023 – 2023/2024 «Шарджа» (ОАЭ) 61 (5)

Константин ЛИЦИН