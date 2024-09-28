Булыкин рассказал, кого поддержит в дерби «Локомотив» - «Спартак»

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин дал комментарий по поединку между московским «Локомотивом» и «Спартаком» в рамках десятого тура РПЛ.

«Обоим клубам нужны очки, они много атакуют, а не сидят в обороне. Нас ждёт зрелищная игра с хорошей интенсивностью. Я буду болеть за «Локомотив», мне нравится, когда много российской молодёжи играет в основе», - приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Дерби «Локомотива» и «Спартака» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 28 сентября, начало запланировано в 16:30 по столичному времени. «Железнодорожники» идут на третьем месте в РПЛ, а «красно-белые» - на пятом.