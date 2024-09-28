Семшов сделал прогноз на победителя в матче «Краснодар» - «Зенит»

В матче десятого тура чемпионата России «Краснодар» на своем поле примет петербургский «Зенит». Своим мнением по этой встрече поделился футбольный эксперт Игорь Семшов.
«У «Краснодара» есть понимание того, что самый важный для них матч надо провести так, чтобы потом не было о чём сожалеть. И тут главное не перегореть. В обоюдоострой игре успех будет на стороне «Зенита» и лидер одержит победу», - передает слова Семшова «Всепроспорт».
Матч «Краснодара» и «Зенита» состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. По итогам девяти туров «быки» занимают второе место в таблице, а питерцы – первое.
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