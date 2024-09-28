Семшов сделал прогноз на победителя в матче «Краснодар» - «Зенит»

«У «Краснодара» есть понимание того, что самый важный для них матч надо провести так, чтобы потом не было о чём сожалеть. И тут главное не перегореть. В обоюдоострой игре успех будет на стороне «Зенита» и лидер одержит победу», - передает слова Семшова «Всепроспорт».