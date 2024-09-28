Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о предстоящей встрече «Локомотива» и «Спартака» в десятом туре Российской премьер-лиги.
«Составы будут оптимальными. Игра будет результативной. А закончится она минимальной победой «Спартака». Мотивация у команды Станковича после упущенной победы над «Динамо» будет запредельной», - передает слова эксперта «Всепроспорт».
Дерби «Локомотива» и «Спартака» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают третье место в таблице, а гости располагаются на пятом.
Поэтому всем понятно что судьи не дадут Локомотиву проиграть. Тк. москвобадскому РФСу без разницы, кто из москвобадских придворных клубов будет наверху, главное чтоб он был из Москвобада