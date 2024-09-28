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Семшов выбрал победителя в дерби «Локомотива» и «Спартака»

28 Сентября 2024 • 09:44 Комментировать (1)

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о предстоящей встрече «Локомотива» и «Спартака» в десятом туре Российской премьер-лиги.

«Составы будут оптимальными. Игра будет результативной. А закончится она минимальной победой «Спартака». Мотивация у команды Станковича после упущенной победы над «Динамо» будет запредельной», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Дерби «Локомотива» и «Спартака» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают третье место в таблице, а гости располагаются на пятом.

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Локомотив Москва Спартак Москва Игорь Семшов ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamus
28 Сентября 2024 в 11:03
Я думаю что в этом москвобадском междусобойчике судьи москвобадского РФСа будут тащить Локомотив, т.к. он ближе к лидерам, кто-то из которых завтра потеряет очки, и при лучшем раскладе Москвобад займет 1 место. А при худшем раскладе 2 место по очкам. Т.е. для Локомотива это безпроигрышный вариант.

Поэтому всем понятно что судьи не дадут Локомотиву проиграть. Тк. москвобадскому РФСу без разницы, кто из москвобадских придворных клубов будет наверху, главное чтоб он был из Москвобада
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