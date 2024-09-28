Семшов выбрал победителя в дерби «Локомотива» и «Спартака»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Семшов поделился мнением о предстоящей встрече «Локомотива» и «Спартака» в десятом туре Российской премьер-лиги.

«Составы будут оптимальными. Игра будет результативной. А закончится она минимальной победой «Спартака». Мотивация у команды Станковича после упущенной победы над «Динамо» будет запредельной», - передает слова эксперта «Всепроспорт».

Дерби «Локомотива» и «Спартака» состоится на стадионе «РЖД Арена» сегодня, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают третье место в таблице, а гости располагаются на пятом.