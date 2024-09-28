Шалимов назвал фаворита в дерби «Локомотив» - «Спартак»

Бывший футболист Игорь Шалимов поделился мыслями о предстоящем дерби «Локомотива» и «Спартака» в десятом туре Российской премьер-лиги.

«Здесь можно задуматься. Хотелось бы посмотреть на Батракова против сильной команды. На мой взгляд, «Спартак» небольшой фаворит в этой игре», - высказался Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 28 сентября. Начало московского дерби запланировано в 16:30 мск. В преддверии поединка «Локомотив» находится на третьем месте в турнирной таблице, а «Спартак» располагается на пятой строчке.