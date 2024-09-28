«Спартак» может потерять полузащитника на дерби с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Спартака» Хесус Медина рискует пропустить предстоящую встречу с «Локомотивом» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги.

Согласно сведениям Metaratings.ru, участие легионера под вопросом из-за проблем со здоровьем. Окончательное решение о попадании Хесуса в заявку на игру будет принято в день матча. Напомним, что Медина травмировался в дерби против «Динамо» 22 сентября.

В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник провел восемь поединков и отметился двумя результативными передачами.

Дерби «Локомотив» - «Спартак» состоится сегодня, 28 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.