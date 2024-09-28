Бубнов назвал точный счёт матча «Ростов» - «Акрон»

В очередном поединке десятого тура Премьер-лиги встретятся «Ростов» и тольяттинский «Акрон». Своим мнением по этому матчу поделился бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«2:0. У Карпина более мощная команда с жёстким прессингом, а «Акрон» закрываться толком не может. Да и по классу игроки местной команды выше, особенно в группе атаки, поэтому жду победы ростовчан», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В преддверии поединка «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Акрон» - 12-е.