Непомнящий: «Акрону» повезло, что другие клубы испугались подписывать Дзюбу»

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы.
«Не было сомнений, что Дзюба будет в порядке. «Акрону» повезло, что другие клубы РПЛ испугались подписывать контракт с Дзюбой. Им достался мотивированный игрок высокого класса», - передает слова Непомнящего «РБ Спорт».
Напомним, что Дзюба перешел в тольяттинский коллектив в сентябре на правах свободного агента. 36-летний нападающий принял участие в трех поединках, отметившись тремя забитыми мячами. В ближайшем поединке «Акрон» на выезде сыграет против «Ростова».
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