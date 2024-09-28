Билялетдинов считает, что новый номер будет давить на Захаряна

«Это не всегда хорошо. Иногда номер прилично давит. Раз клуб возлагает на него надежды, пускай ставят его. Если выйдет и проявит себя, будет ещё тяжелее. Такие номера - это пару кирпичей на спину», - приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».