Билялетдинов считает, что новый номер будет давить на Захаряна

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о новом игровом номере соотечественника Арсена Захаряна в испанском «Реал Сосьедаде».
«Это не всегда хорошо. Иногда номер прилично давит. Раз клуб возлагает на него надежды, пускай ставят его. Если выйдет и проявит себя, будет ещё тяжелее. Такие номера - это пару кирпичей на спину», - приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».
В прошлом сезоне чемпионата Испании 21-летний полузащитник провел 29 поединков, забил один гол и сделал две результативные передачи. В новом розыгрыше Ла Лиги россиянин пока не играл из-за повреждения.
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