Барбоза: «Пьянич будет одной из главных звёзд РПЛ»

Агент Паулу Барбоза дал комментарий по поводу трансфера известного боснийского хавбека Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Это игрок большого футбола. Он будет одной из главных звёзд нынешнего чемпионата. Иностранцы начинают понимать, что российский чемпионат интересный», - передает слова агента «РИА Новости Спорт».

На этой неделе было объявлено, что Пьянич подписал контракт с «армейцами». Трудовое соглашение 34-летнего полузащитника с ЦСКА рассчитано на один год с возможностью продления на сезон. Ранее Миралем выступал за каталонскую «Барселону», туринский «Ювентус» и другие клубы.