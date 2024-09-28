Тошич рассказал, чего ждёт от ЦСКА в этом сезоне

Экс-форвард московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о перспективах «армейского» коллектива в сезоне-2024/2025.
«Я всегда верю в ЦСКА, это моя команда. Они здорово начали, конечно, сейчас была не очень хорошая серия, но будем надеяться, что они смогут это исправить и будут бороться за самые высокие места», - передает слова Тошича «РИА Новости Спорт».
После девяти туров Премьер-лиги ЦСКА набрал 14 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата страны подопечные Марко Николича на своем поле встретятся с грозненским «Ахматом». Игра пройдет 28 сентября.
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