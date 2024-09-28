Колосков объяснил, почему Пиняеву рано в Европу

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева в европейский клуб.
«Пиняев еще молодой футболист. Он рано начал играть на взрослом уровне, поэтому на слуху давно. Европа? Туда ему рано уезжать. Сначала надо добиться каких-то значимых результатов в РПЛ», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 19-летний вингер провел восемь матчей, отметившись голом и результативной передачей. Рыночная стоимость футболиста оценивается в восемь миллионов евро, а его контракт с «Локо» истекает в 2028 году.
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