Колосков объяснил, почему Пиняеву рано в Европу

«Пиняев еще молодой футболист. Он рано начал играть на взрослом уровне, поэтому на слуху давно. Европа? Туда ему рано уезжать. Сначала надо добиться каких-то значимых результатов в РПЛ», - приводит слова Колоскова «РБ Спорт».