Булыкин отреагировал на переход Пьянича в ЦСКА

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о недавнем трансфере боснийского хавбека Миралема Пьянича в столичный ЦСКА.

«Думаю, в клубе смогут объяснить, зачем они брали 34-летнего футболиста и что он может принести команде. А какая от него будет польза увидим уже ближе к зимней паузе», - передает Vprognoze.ru слова Булыкина.

О переходе Пьянича в ЦСКА было объявлено на этой неделе. Полузащитник подписал с российским клубом однолетнее трудовое соглашение с возможностью продления на сезон. За московскую команду бывший игрок «Барселоны» будет выступать под 15-м номером.