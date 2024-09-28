Бубнов сделал прогноз на матч «Краснодар» - «Зенит»

В центральном поединке десятого тура РПЛ петербургский «Зенит» будет гостить у «Краснодара». Прогнозом на эту встречу поделился бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов.

«1:2. У «Зенита» класс игроков выше. Единственное, что может подвести гостей, это эксперименты с тактической схемой, как было в игре с ЦСКА. С тремя центрфорвардами играть нельзя, важнее насытить среднюю линию», - цитирует Александра Sportbox.

Матч лидеров чемпионата России состоится в субботу, 28 сентября, на стадионе в Краснодаре. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. В преддверии матча хозяева занимают второе место, а гости – первое.