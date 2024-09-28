Бубнов назвал победителя матча ЦСКА - «Ахмат»

В рамках десятого тура чемпионата России московский ЦСКА на своем поле померяется силами с грозненским «Ахматом». Об этом матче высказал мнение футбольный эксперт Александр Бубнов.

«2:0. Здесь есть явный фаворит, который дома играет. А дома ЦСКА с аутсайдерами уверенно действует. Лучшее, на что может рассчитывать «Ахмат» - обойтись без разгрома на поле», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч ЦСКА против «Ахмата» состоится на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 28 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этой встречей «армейцы» занимают шестое место в таблице, а гости – последнее.