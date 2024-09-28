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«Краснодар» – «Зенит»: Вероятные стартовые составы на битву за первое место

28 Сентября 2024 • 10:30 Комментировать (1)
Краснодар
...
Зенит
1 3.05 X 3.50 2 2.40
Через 8 ч. 11 мин.

В большом матче 10-го тура чемпионата России «Краснодар» примет «Зенит» в столице Кубани. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

«Краснодар»: Агкацев (вр), Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Кастаньо, Ленини, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба.

«Зенит»: Латышонок (вр), Дуглас Сантос, Нино, Эракович, Мантуан, Барриос, Вендел, Глушенков, Кассьерра, Соболев, Гонду.

У «Краснодара» травмирован нападающий Александр Кокшаров, у «Зенита» – вратарь Михаил Кержаков, защитники Сергей Волков и Родригао. Под вопросом полузащитник питерцев Ильзат Ахметов.

В предыдущем туре «Зенит» дома выиграл у «Факела» (3:1), а «Краснодар» разгромил в гостях «Акрон» (5:2). По итогам девяти туров у питерцев 23 очка (первое место), у «быков» – 21 очко (второе место).

Матч «Краснодар» – «Зенит» состоится сегодня, 28 сентября, на стадионе «Краснодар». Начало – в 19:30. За ходом этой игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на LiveResult.Ru.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
28 Сентября 2024 в 10:57
ай крутой замес можец палущица.. харашо ежели ничейку увезем.. флегма.. пасмотрем чево ты стоишь.. хе
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