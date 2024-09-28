«Локомотив» – «Спартак»: Возможные стартовые составы на московское дерби РПЛ

В десятом туре чемпионата России московские «Локомотив» и «Спартак» схлестнутся в дерби на «РЖД Арене». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» угадывает стартовые составы команд на этот матч.

«Локомотив»: Лантратов (вр), Сильянов, Монтес, Ньямси, Ненахов, Пиняев, Баринов, Карпукас, Самошников, Батраков, Воробьёв.

«Спартак»: Максименко (вр), Рябчук, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Зобнин, Мангаш, Барко, Бонгогда, Угальде.

У «Локомотива» травмирован защитник Лукас Фассон, у «Спартака» – игрок обороны Никита Чернов. Из-за повреждения под вопросом участие в предстоящей игре полузащитника «красно-белых» Хесуса Медины.

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе вернулся в общую группу. Ожидается, что второй подряд матч после смерти отца в ДТП пропустит хавбек «красно-белых» Маркиньос.

Для «Спартака» это второе подряд дерби. В предыдущем туре он упустил в концовке победу в большинстве над «Динамо» (2:2), а «Локомотив» на выезде победил «Пари НН» (3:1).

В турнирной таблице «Локомотив» имеет 21 очко, «Спартак» набрал за девять туров на пять баллов меньше. В случае победы «железнодорожники» на какое-то время обгонят «Зенит» (у того 23 очка).

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» начнётся сегодня, 28 сентября, в 16 часов 30 минут. Сетевое издание LiveResult.Ru проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного дерби по этой ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов