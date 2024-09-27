Радимов: «Мусаев взял хорошее от Ивича»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился своими мыслями перед центральным матчем десятого тура Российской премьер-лиги. В поединке друг с другом сойдутся «Краснодар» и питерский «Зенит», намечен матч с яркой вывеской на субботу, 28 сентября.

«Мурад Мусаев молодец, не стал делать так, как хочет Галицкий, чтобы побежали все в атаку. Взял хорошее от Ивича. «Краснодар» в правильном направлении и очень голод до побед. Скамейка усилена, на каждой позиции по два равноценных игрока», - рассуждает Радимов для телеканала «Матч Премьер».

Напомним, «Зенит» с 23 баллами лидирует в РПЛ. «Краснодар» отстаёт лишь на два балла и по итогу девяти туров занимает девятое место с 21 баллом.