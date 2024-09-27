Рахимов: «Понимали, что команда, которая забьёт гол, решит исход игры в свою пользу»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- В такой ситуации 0:0, то есть редкий случай, когда так команда сыграла в этом сезоне - для вас позитив?

- Мы видим, что возврат Вуячича в строй, он, конечно же, очень позитивно сказался на действиях в обороне, потому что я не припомню стопроцентных моментов у соперника. Их не было. Естественно, сыграв на ноль... Сложно, мы понимали, что может быть только один эпизод, который сможет решить ситуацию. Команда, которая забьет гол, решит исход игры в свою пользу. Во втором тайме мы как раз и создали в первые 15-20 минут свои стопроцентные моменты. Мы могли забить, но помешал вратарь.

- По такой насыщенной боевой игре почему так долго не было замен? Не противоречие ли в такой напряженный момент не помочь свежей кровью?

- Выпадение из игры в этих случаях, где много тяжелой борьбы, оно, конечно же, заставляет менять игроков. Я не видел, что кого-то надо менять. Единственное, я бы обратил после этого внимание, что «Факел» опять стал пользоваться длинными передачами, много борьбы. Отсюда выход Иванова для того, чтобы придержать мяч и поучаствовать в верховых дуэлях. Он подразумевался, поэтому были сделаны эти замены.

- Через четыре дня в Кубке с этим же соперником будет другой футбол?

- Кубок - это другой турнир. Естественно, я думаю, что будет большая ротация и у нас, и у «Факела». Поэтому все, наверное, ждут другой игры. Если мы посмотрим и обратим внимание, у всех команд игры в чемпионате и Кубке разные.