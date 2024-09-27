Рахимов: «Не назовешь ни одну команду, у которой получался футбол в Воронеже»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Факелом».

- Мог ли сегодняшний футбол получиться другим, не таким, каким мы его увидели?

- А какой вы увидели?

- Меньше футбола, больше борьбы, травм, карточек, криков, воплей.

- Мог быть другим, наверное, но мне кажется, что по первому тайму слишком много простых касаний, которые завершались падениями. Как можно за первый тайм набрать 16 нарушений? Если уж мы держим градус этой борьбы, то пусть он будет нормальным. Мы набрали 16 нарушений. Ожидания футбола? Давайте вспомним, наверное, все, кто здесь играли, всем очень сложно, поэтому не назовешь ни одну команду, у которой получался футбол. Прям яркий вряд ли. «Краснодар» мучился здесь и другие команды. Это непростое поле, понятно, что навязывается постоянная борьба. Но еще раз, мы знали, что эта игра будет тяжелой, с большим количеством борьбы, со стыками. В перерыве я сказал команде не концентрироваться на всех этих моментах, концентрироваться на игре, потому что их будут накрывать, очень много будет единоборств и стыков. Сложно будет на этом поле постоянно владеть мячом, надо пробовать это делать и находить какие-то ситуации. Они в принципе во втором тайме, наверное, не зря Беленов был признан лучшим игроком. По большому счету моментов возле наших ворот как таковых не было. Три эпизода с такими достаточно голевыми моментами, какие Беленов спас, такое случается. Я и ребятам сказал: «Вы ни о чем не думайте. Все равно вы выйдете из этой ситуации, она не критическая, достаточно такая нормальная. Мы находимся там, где и должны находиться. Я не вижу ничего страшного. Конечно, я вижу по футболистам, они очень хотели добыть эти очки. И даже в концовке мы видели, что было еще 2-3 момента на стандартах, очень опасно было. К сожалению, не забили. Значит, найдем эти голы и очки в других матчах.