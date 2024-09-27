Дркушич оформил дебютный гол за «Црвену Звезду»

Защитник «Црвены Звезды» Ваня Дркушич вечером пятницы смог забить свой дебютный гол за белградский коллектив. Он поразил ворота «Железничара» из Панчево в очной игре в рамках чемпионата Сербии.

Гол Вани непосредственно повлиял на результат матча, «Црвена Звезда» победила соперника – 2:1.

Напомним, что Дркушич принадлежит «Зениту», но этот сезон словенский игрок обороны проводит в аренде в белградском топ-клубе.

Победа помогла «Црвене Звезде» по итогу девяти сыгранных матчей сезона в национальном чемпионате на шесть очков оторваться от второго места. Теперь у белградцев 25 баллов.