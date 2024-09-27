Пятибратов: «Сегодня точно не бросит камень в наш огород, что мы не хотели»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Как вы почувствовали, подействовала на команду встреча с болельщиками?

- Да эта команда прекрасно понимает, в какой ситуации мы находимся, я знаю многих ребят очень давно, с другими - успел познакомиться. Нас не устраивает то место, где мы есть. Но я вам скажу, что навряд ли нам нужна дополнительная мотивация. Мы очень строго сами относимся к себе. Знаем, что нам нужно срочно исправлять. Да, мы благодарны им, команда на последнем месте до этого тура была. Но полный стадион приходит. Где такое есть? Лично я в восторге диком нахожусь. Поверьте мне, мы это ценим, и игрок с душой и сердцем играют для болельщиков. Сегодня точно не бросит камень в наш огород, что мы не хотели. Не получилось - да, но все, что могли, ребята выложили. Сейчас разбитые головы, у кого-то, возможно, переломы, как у Мастерного. Божина будут зашивать, Альшин в крови, но они сражались сегодня.

- Через четыре дня встреча с тем же соперником. Какой футбол вы ждете?

- Прекрасный. Футбол будет тот же. Очень сложно, когда две такие агрессивные команды, очень сложно комбинировать, потому что идет плотная борьба, все хорошо друг друга изучили. Здесь такая шибко лобовая, мужская борьба. Но мы будем опять стараться победить. Естественно, у нас есть возможность проверять в деле в серьезных матчах наш молодой резерв, потому что Ивлева, которого практически в каждом матче видим в стартовом составе, мы как раз таки разыграли через Кубок. Сейчас у ребят будет ротация, скорее всего, на этот матч. Потом шестого числа дома. Мы поедем за победой. Не знаю, как получится, но хотелось бы победить.