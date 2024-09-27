«Факел» забил всего в трёх домашних матчах из 11 в 2024 году

Воронежский «Факел» забил лишь в трёх домашних матчах в рамках РПЛ в 2024 календарном году. Грустной статистикой делится Opta Sports.

Остальные восемь встреч завершились для «Факела» без забитых голов соперникам. Более того, «Факел» сыграл на этом отрезке из 11 матчей пять раз в нулевую ничью со своими соперниками.

Напомним, что вечером пятницы «Факел» не смог переиграть дома казанский «Рубин». Команды разошлись нулевой ничьей в рамках встречи десятого тура Премьер-лиги.

Больше подробностей о прошедшей встрече аутсайдера с середняком – здесь.

О худших игроках «Рубина» в этой игре мы написали здесь.