Пятибратов: «В первом тайме мы точно были лучше, а во втором - были как минимум не хуже»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Рубином».

- Довольны ли вы?

- Результат, конечно, оставляет желать лучшего, но то, что мы сегодня увидели в плане страсти, самоотдачи, желания, меня сегодня все устроило. Единственное, чего не хватило, это забитого мяча. Ребята сегодня создавали моменты, могли чуть-чуть больше выжать из этого.

- Беленова признали лучшим. Это логичный выбор эксперта?

- Не успел я об этом подумать. Да, Саша в нескольких эпизодах выручил, но в его квалификации мы уж точно не сомневались. Давайте не забывать, что мы играли против очень хорошей команды. У «Рубина» блестящие игроки, стабильный состав, организованная команда, тренер давно работает. Тем ценнее эта ничья, потому что в первом тайме мы точно были лучше, а во втором - были как минимум не хуже. Моменты, которые в конце пришли со стандартов, они картинку чуть-чуть подкрасили для «Рубина». Но я думаю, что мы сегодня точно не заслуживали, чтобы проиграть, как минимум.

- Согласны с тем, что преимущество первого тайма - это какой-то эмоциональный выплеск команды был?

- Нет, это не эмоциональный выплеск. Мы полностью разрушили игру «Рубина», высоко прессинговали, мы были агрессивны и заставили их играть, упрощать футбол, мы подбирали подборы. Это план на игру работал наш. Единственное, говорю, чего нам не хватило, немного спокойнее в завершающей стадии. И со стандарта мы не выжали того, что хотели.

- А их было больше, чем обычно.

- Да, их было много. Это говорит о том, что мы были агрессивны, мы оказывали давление на «Рубин» и были сегодня смелыми ребятами на поле на самом деле. Я думаю, что сегодняшний матч пойдет в актив. Если мы с таким же желанием и страстью будем работать и дальше на футбольном поле, то обязательно победы придут. Тогда мы будем сражаться до самого последнего момента, всё будет хорошо.