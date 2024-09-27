Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем московском дерби между «железнодорожниками» и «Спартаком».

По мнению эксперта, мы увидим зрелищное и результативное дерби, ведь обе команды играют в атаку. Булыкин признался, что симпатизирует «Локомотиву», ведь ему нравится, когда на поле выходит много молодых россиян.

— Мой прогноз: «Локомотив» победит со счетом 2:1, — заявил Булыкин изданию «Спорт-Экспресс».

Матч десятого тура Российской премьер-лиги «Локомотив» - «Спартак» пройдет 28 сентября. Начало поединка запланировано на 16:30 по столичному времени.