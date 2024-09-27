Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Беленов: «В первом тайме мы были получше, второй тайм был за «Рубином»

27 Сентября 2024 • 21:40 Комментировать
Факел
0:0
Рубин

Вечером пятницы казанский «Рубин» гостил в Воронеже у «Факела» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Голкипер Александр Беленов признан лучшим игроком матча, завершившегося в нулевую ничью.

Беленов прокомментировал ход встречи телеканалу «Матч ТВ».

«В первом тайме мы выглядели получше, второй тайм был за «Рубином». Статуэтку лучшего игрока можно отдать всей команде, особенно из обороны. Все бились до конца. Мы не победили, но стадион, думаю, оценил наши бойцовские качества», - говорит Беленов.

Больше подробностей о прошедшей игре – здесь. «Факелу» по итогу матча не удалось покинуть зону вылета, оставшись на 15-м месте.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Беленов

Новости по матчу

Сегодня, 27 Сентября
22:17
Рахимов: «Понимали, что команда, которая забьёт гол, решит исход игры в свою пользу»
22:10
Рахимов: «Не назовешь ни одну команду, у которой получался футбол в Воронеже»
22:01
Пятибратов: «Сегодня точно не бросит камень в наш огород, что мы не хотели»
21:56
«Факел» забил всего в трёх домашних матчах из 11 в 2024 году
21:53
Пятибратов: «В первом тайме мы точно были лучше, а во втором - были как минимум не хуже»
21:40
Беленов: «В первом тайме мы были получше, второй тайм был за «Рубином»
21:11
Беленов признан лучшим игроком матча «Факел» - «Рубин»
21:09
Из-за кого «Рубин» не смог обыграть «Факел»: неожиданные антигерои матча в Воронеже
20:55
Тоска в Воронеже: «Факел» и «Рубин» расписали мировую без голов
20:45
«Рубин» потерял Рожкова в матче с «Факелом»
20:13
Булыкин выделил команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ
19:52
«Факел» и «Рубин» завершили первый тайм без голов
19:29
Юран: «Для чего нам иностранцы здесь?!»
19:08
Рахимов: «Возвращение Вуячича - один из плюсов»
18:59
Пятибратов: «Очень хорошая команда у «Рубина», организованная»
18:30
«Факел» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:18
«Факел» и «Рубин» огласили стартовые составы на очный матч РПЛ
02:09
Факел - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Сентября
12:01
Прогноз и ставка на точный счёт матча Факел — Рубин РПЛ — 27 сентября 2024
01:26
Рискованная ставка и прогноз на матч Факел — Рубин чемпионата России — 27 сентября 2024
24 Сентября
20:19
Актуальная ставка и прогноз на матч Факел – Рубин чемпионата России – 27 сентября 2024
23 Сентября
16:20
Экс-тренер сборной России назвал слабейшую команду в чемпионате России и объяснил, как исправить ситуацию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии 1000 голов в карьере: Каковы шансы Роналду достичь этой цели Испания едет домой: На чемпионате мира по футзалу грянула сенсация Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал» Левандовски назвал лучшего вингера в мире Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Месси и Холанн выбрали новые клубы, ФИФА откажется от крупного турнира, а сборной Англии нашли тренера – в главных слухах недели Гол Мбаппе в матче «Реал» – «Алавес» побил рекорд Ла Лиги 10 топ-тренеров, которые находятся без работы
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1
2
1.91 3.75 3.55
Видео
Окончен
Факел Факел
Рубин Рубин
0
0
2.55 3.20 2.75
Видео
28.09.24 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ахмат Ахмат
1.52 4.10 5.80
Видео
28.09.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.75 3.70 2.30
Видео
28.09.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
3.15 3.55 2.12
Видео
28.09.24 в 20:00
Ростов Ростов
Акрон Акрон
1.48 4.50 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Сентября
22:48 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Мусаев взял хорошее от Ивича»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Понимали, что команда, которая забьёт гол, решит исход игры в свою пользу»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Не назовешь ни одну команду, у которой получался футбол в Воронеже»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Дркушич оформил дебютный гол за «Црвену Звезду»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Сегодня точно не бросит камень в наш огород, что мы не хотели»
21:56 · Россия. Премьер-лига
«Факел» забил всего в трёх домашних матчах из 11 в 2024 году
21:53 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «В первом тайме мы точно были лучше, а во втором - были как минимум не хуже»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предсказал победителя дерби «Локомотив» - «Спартак» 1
21:40 · Россия. Премьер-лига
Беленов: «В первом тайме мы были получше, второй тайм был за «Рубином»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: Галактионов слабее Станковича
21:11 · Россия. Премьер-лига
Беленов признан лучшим игроком матча «Факел» - «Рубин»
20:59 · Россия. Премьер-лига
«Факел» довёл серию без побед до шести матчей кряду
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» потерял Рожкова в матче с «Факелом»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» сказал пару слов о ситуации Илича
20:17 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, в каком случае переход Пьянича будет провалом для ЦСКА
20:13 · Россия. Премьер-лига
Булыкин выделил команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ
19:56 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Батраков непредсказуем
19:52 · Россия. Премьер-лига
«Факел» и «Рубин» завершили первый тайм без голов
19:47 · Россия. Премьер-лига
Наумов объяснил, почему «Краснодар» проиграет «Зениту»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Угаров: «Матч «Краснодара» и «Зенита» будет вязким»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис предположил, как завершится матч «Краснодар» - «Зенит»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Бушманов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Зенит»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Для чего нам иностранцы здесь?!»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» заявил о прогрессе команды
19:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-врач «Спартака»: Каррера – слабый тренер, в «Спартаке» ему повезло
Все новости