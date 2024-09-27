Беленов: «В первом тайме мы были получше, второй тайм был за «Рубином»

Вечером пятницы казанский «Рубин» гостил в Воронеже у «Факела» в рамках десятого тура Российской премьер-лиги. Голкипер Александр Беленов признан лучшим игроком матча, завершившегося в нулевую ничью.

Беленов прокомментировал ход встречи телеканалу «Матч ТВ».

«В первом тайме мы выглядели получше, второй тайм был за «Рубином». Статуэтку лучшего игрока можно отдать всей команде, особенно из обороны. Все бились до конца. Мы не победили, но стадион, думаю, оценил наши бойцовские качества», - говорит Беленов.

Больше подробностей о прошедшей игре – здесь. «Факелу» по итогу матча не удалось покинуть зону вылета, оставшись на 15-м месте.