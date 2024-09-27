Заварзин: Галактионов слабее Станковича

Футбольный функционер Юрий Заварзин высказался о предстоящем столичном дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Думаю, у «Спартака» есть шансы обыграть «Локомотив». Да, «железнодорожники» сейчас на подъеме, но и «красно‑белые» тоже», — цитирует Заварзина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, на первый план выйдет тренерская работа, а в этом плане Галактионов сейчас слабее Станковича.

Заварзин считает, что «Спартак» одержит победу над соперником со счетом 2:1.

Встреча десятого тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдет 28 сентября. Старт поединка запланирован на 16:30 по мск.