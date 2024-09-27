Беленов признан лучшим игроком матча «Факел» - «Рубин»

Вечером пятницы во втором матче десятого по счёту тура нового сезона РПЛ встречались «Факел» и казанский «Рубин». Завершилась встреча нулевой ничьей.

Лучшим игроком поединка признан 38-летний вратарь Александр Беленов, сообщает телеканал «Матч ТВ». Во втором тайме Беленову удалось совершить сумасшедший по красоте и эффектности сейв и спасти свою команду от пропущенного гола.

В «Факеле» Беленов проводит уже второй сезон, в прошлом сезоне РПЛ голкипер перебрался в Воронеж из «Рубина».

Напомним, что нулевая ничья не помогла «Факелу» выбраться из зоны вылета. У коллектива в турнирной таблице РПЛ всего лишь 15 место и шесть набранных очков.

Тоска в Воронеже