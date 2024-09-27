Из-за кого «Рубин» не смог обыграть «Факел»: неожиданные антигерои матча в Воронеже

Ставим оценки футболистам Рашида Рахимова

Тусклое зрелище предоставили болельщикам футболисты «Факела» и «Рубина». Ближе к победе всё же были гости, но забить так и не смогли. Из-за кого же не случилось победы в Воронеже?

Кто слабо сыграл против «Факела»? Давайте разбираться. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Рашида Рахимова.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА «ФАКЕЛ» – «РУБИН»

МИРЛИНД ДАКУ – 4,5. Удивительно наблюдать Мирлинда в анти-рейтинге, но и такие дни бывают. Сегодня у бриллианта казанской атаки просто не пошла игра. Удивительно слаб албанец был в своей стихии – в единоборствах. Проиграл 14 эпизодов из 22-х.

Активничал, предлагал себя партнёрам, но его 17 потерь и 8 фолов загубили большое количество перспективных атак. А в компенсированное время Даку ещё и упустил момент, мог принести победу «Рубину».

ВЕЛДИН ХОДЖА – 4,0. Центр поля у Казани тоже проседал. И главным виновником этого стал Велдин Ходжа, тоже уступавший в единоборствах. Половина эпизодов проиграны – 5 из 10, дважды его прошли на дриблинге.

Сам Велдин хороших атак не развивал, но однажды загубил отличный момент после скидки Тесленко. Добавим сюда ещё десять потерь и получим неудачный матч.

ИЛЬЯ РОЖКОВ – 3,5. Если Ходжа загубил отличный момент, то Рожков – шикарный. Ударом с линии вратарской не смог переиграть Беленова, оставив на табло нули. Кроме того, левый фланг Ильи проседал под давлением Ивлева и Брахими.

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Рожков им проиграл единоборства в шести случаях из семи, отборов не совершал, трижды сфолил. А точных передач Илья сделал всего 14.