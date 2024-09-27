«Факел» довёл серию без побед до шести матчей кряду

Вечером пятницы «Факел» и «Рубин» сошлись в очном матче 10 тура РПЛ в Воронеже. Поединок завершился без голов – 0:0.

Таким образом, команда Дмитрия Пятибратова довела свою серию без побед до шести игр кряду во всех официальных турнирах. Более того, в текущем сезоне у «Факела» всего лишь одна победа. Её «огнеопасные» одержали в игре с «Оренбургом» 24 августа в очном матче РПЛ – 1:0.

Больше подробностей о встрече «Факела» и «Рубина» - в нашем ревью. Напомним, что «огнеопасные» по итогу встречи не смогли выбраться из зоны вылета. До конца 10 тура воронежцам не удастся её покинуть при любых раскладах.