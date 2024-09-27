Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тоска в Воронеже: «Факел» и «Рубин» расписали мировую без голов

27 Сентября 2024 • 20:55 Комментировать
Факел
0:0
Рубин
окончен

«Факел» и «Рубин» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 27 сентября на стадионе «Центральный».

Протокол игры  
Факел0:0Рубин
Беленов АлександрДзиов МаксИвлев Андрей 60' (Мертенс Дилан ( 60') Божин СергейАльшин Ильнур 77' (Ильин Владимир ( 77') Брахими МохамедЯкимов ВячеславЩетинин МихаилКалинин Игорь  58'Марков Евгений 77' (Моцпан Никита ( 77') Каштанов Алексей
Запасные: Гудиев ВиталийГиоргобиани НиколайЮрганов ИгорьБагамаев АбдулаСеле ТабоБрызгалов СергейМастерной ВладиславКвеквескири ИраклийСенхаджи Раян
Ставер ЕвгенийТесленко ЕгорВуячич Игор  33'Грицаенко АлексейКабутов ДмитрийИву Угочукву  30'Зотов Александр 82' (Вада Валентин ( 82') Рожков Илья 69' (Нижегородов Константин ( 69') Ходжа Велдин 82' (Иванов Олег ( 82') Даку МирлиндЧуни Марвин
Запасные: Чумич НиколаАпшацев МаратРахмоналиев УмаралиФамейе ДжоэльБезруков РусланШабанхаджай ДарданНигматуллин АртурАшурматов РустамКорец Никита
27 сентября. Стадион "Факел".
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

Очень бодро начал сезон казанский «Рубин», но сентябрь у команды Рахимова явно не задался. Три поражения подряд и ничья с ЦСКА в последнем туре. К самой середине таблицы подошёл «Рубин», а поправить турнирное положение хотел в матче против последней команды чемпионата. Дела у «Факела» обстоят скверно – месяц нет побед, зато были четыре поражения за это время.

На этом фоне команды начали очень вязко. За первые полчаса один робкий удар в сторону ворот (постарался «Факел») и максимальная плотность. «Рубин» играл удивительно много у своих ворот, можно сказать, прижимался под позиционными атаками «Факела», владевшего мячом 65 процентов игрового времени. С преимуществом действовали хозяева. Правда, это не помогало им создавать опасные моменты.

Перед перерывом «Рубин» поднял градус борьбы и подсел на две жёлтые карточки усилиями Иву и Вуячича, а «Факел» наконец попал в створ ворот, но и это было неопасно. Чистейшая игра на 0:0 представлялась на откуп публике. И только на исходе часа игрового времени началось хоть какое-то движение. Наконец проснулись гости, создавшие две подряд опасные вылазки на ворота Александра Беленова.

Сначала Кабутов на правом фланге разобрался с опекуном и навесил к линии вратарской, откуда пробил Илья Рожков. Наверняка бил игрок «Рубина», однако голкипер каким-то чудом сумел перевести мяч на угловой. С этого же корнера пришли хорошая подача от Кабутова, Тесленко скинул на Ходжу и тот смог пробить мимо Беленова, но с линии ворот мяч вынес Евгений Марков.

После такой активности «Рубина» воронежцы чуть подзакрыли игру и сбросили скорости. А казанцы, расстроенные нереализованными шансами, предъявить контраргументы не смогли. Закономерные нули сияли на табло после финального свистка. «Факел» и «Рубин» предъявили воронежской публике очень пресный матч.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Факел

Новости по матчу

Сегодня, 27 Сентября
21:11
Беленов признан лучшим игроком матча «Факел» - «Рубин»
21:09
Из-за кого «Рубин» не смог обыграть «Факел»: неожиданные антигерои матча в Воронеже
20:59
«Факел» довёл серию без побед до шести матчей кряду
20:55
Тоска в Воронеже: «Факел» и «Рубин» расписали мировую без голов
20:45
«Рубин» потерял Рожкова в матче с «Факелом»
20:13
Булыкин выделил команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ
19:52
«Факел» и «Рубин» завершили первый тайм без голов
19:08
Рахимов: «Возвращение Вуячича - один из плюсов»
18:59
Пятибратов: «Очень хорошая команда у «Рубина», организованная»
18:30
«Факел» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:18
«Факел» и «Рубин» огласили стартовые составы на очный матч РПЛ
02:09
Факел - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Сентября
12:01
Прогноз и ставка на точный счёт матча Факел — Рубин РПЛ — 27 сентября 2024
01:26
Рискованная ставка и прогноз на матч Факел — Рубин чемпионата России — 27 сентября 2024
24 Сентября
20:19
Актуальная ставка и прогноз на матч Факел – Рубин чемпионата России – 27 сентября 2024
23 Сентября
16:20
Экс-тренер сборной России назвал слабейшую команду в чемпионате России и объяснил, как исправить ситуацию
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Тренер «Барселоны» Флик объяснил, почему не играет Фати Без Нойера и тер Штегена: Стало известно, кто теперь будет основным вратарём сборной Германии 1000 голов в карьере: Каковы шансы Роналду достичь этой цели Испания едет домой: На чемпионате мира по футзалу грянула сенсация Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» в другой суперклуб – это не «Реал» Левандовски назвал лучшего вингера в мире Анчелотти прокомментировал травму Мбаппе Кейлор Навас предложил свои услуги «Барселоне», но выдвинул требование Гол Мбаппе в матче «Реал» – «Алавес» побил рекорд Ла Лиги 10 топ-тренеров, которые находятся без работы
«Реал» - «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Милан» вырвал победу в дерби, Фонсека не будет уволен «Вильярреал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Вильярреал» имел шансы на успех, но пропустил 5 голов от «Барселоны» «Манчестер Сити» спасся на 8-й (!) добавленной минуте: «Арсенал» в меньшинстве потерял волевую победу «Интер» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Реал» вместо лёгкой победы над «Алавесом» понервничал в концовке Названы самые жёсткие ошибки судей в истории футбола: «Рука Бога» Марадоны – на третьем месте Какая гадость эта ваша новая Лига чемпионов «Зенит» - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
Спортивные новости
Сборная России официально отстранена от участия в предстоящем сезоне Кубка мира по лыжным гонкам Свищев — о паделе: «Мне понравился этот вид спорта, буду и дальше пропагандировать его в России» Канарейкин высказался о победе «Спартака» над «Металлургом» в матче КХЛ Канарейкин: «Здорово, что хоккеисты всегда хорошо играли в футбол» Канарейкин поделился ожиданиями от матча КХЛ между «Металлургом» и «Спартаком» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Оренбург Оренбург
Пари НН Пари НН
1
2
1.91 3.75 3.55
Видео
Окончен
Факел Факел
Рубин Рубин
0
0
2.55 3.20 2.75
Видео
28.09.24 в 14:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ахмат Ахмат
1.52 4.10 5.80
Видео
28.09.24 в 16:30
Локомотив Москва Локомотив Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.75 3.70 2.30
Видео
28.09.24 в 19:30
Краснодар Краснодар
Зенит Зенит
3.15 3.55 2.12
Видео
28.09.24 в 20:00
Ростов Ростов
Акрон Акрон
1.48 4.50 5.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Сентября
21:11 · Россия. Премьер-лига
Беленов признан лучшим игроком матча «Факел» - «Рубин»
20:59 · Россия. Премьер-лига
«Факел» довёл серию без побед до шести матчей кряду
20:45 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» потерял Рожкова в матче с «Факелом»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» сказал пару слов о ситуации Илича
20:17 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, в каком случае переход Пьянича будет провалом для ЦСКА
20:13 · Россия. Премьер-лига
Булыкин выделил команды, которые будут бороться за выживание в РПЛ
19:56 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Батраков непредсказуем
19:52 · Россия. Премьер-лига
«Факел» и «Рубин» завершили первый тайм без голов
19:47 · Россия. Премьер-лига
Наумов объяснил, почему «Краснодар» проиграет «Зениту»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Угаров: «Матч «Краснодара» и «Зенита» будет вязким»
19:40 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис предположил, как завершится матч «Краснодар» - «Зенит»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Бушманов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Зенит»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Для чего нам иностранцы здесь?!»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН» заявил о прогрессе команды
19:28 · Россия. Премьер-лига
Экс-врач «Спартака»: Каррера – слабый тренер, в «Спартаке» ему повезло
19:24 · Россия. Премьер-лига
Илич: «Заработали важные очки после неудачной серии для нас»
19:21 · Россия. Премьер-лига
Юран отреагировал на возможное назначение в «Оренбург»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Атаковали больше сердцем, а не головой»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Коваленко в этом сезоне сыграл уже в пять раз больше минут, чем в прошлом
19:08 · Россия. Премьер-лига
Рахимов: «Возвращение Вуячича - один из плюсов»
19:08 · Россия. Премьер-лига
РФС вынес решение по Пьяничу в ЦСКА
18:59 · Россия. Премьер-лига
Пятибратов: «Очень хорошая команда у «Рубина», организованная»
18:54 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Соболев не виноват в том, что раньше выступал за «Спартак» 1
18:49 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» показал чёрную форму на дерби 1 фото
18:47 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» продлил безвыигрышную серию до 13 матчей
Все новости