Тоска в Воронеже: «Факел» и «Рубин» расписали мировую без голов

«Факел» и «Рубин» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч десятого тура РПЛ состоялся 27 сентября на стадионе «Центральный».

Очень бодро начал сезон казанский «Рубин», но сентябрь у команды Рахимова явно не задался. Три поражения подряд и ничья с ЦСКА в последнем туре. К самой середине таблицы подошёл «Рубин», а поправить турнирное положение хотел в матче против последней команды чемпионата. Дела у «Факела» обстоят скверно – месяц нет побед, зато были четыре поражения за это время.

На этом фоне команды начали очень вязко. За первые полчаса один робкий удар в сторону ворот (постарался «Факел») и максимальная плотность. «Рубин» играл удивительно много у своих ворот, можно сказать, прижимался под позиционными атаками «Факела», владевшего мячом 65 процентов игрового времени. С преимуществом действовали хозяева. Правда, это не помогало им создавать опасные моменты.

Перед перерывом «Рубин» поднял градус борьбы и подсел на две жёлтые карточки усилиями Иву и Вуячича, а «Факел» наконец попал в створ ворот, но и это было неопасно. Чистейшая игра на 0:0 представлялась на откуп публике. И только на исходе часа игрового времени началось хоть какое-то движение. Наконец проснулись гости, создавшие две подряд опасные вылазки на ворота Александра Беленова.

Сначала Кабутов на правом фланге разобрался с опекуном и навесил к линии вратарской, откуда пробил Илья Рожков. Наверняка бил игрок «Рубина», однако голкипер каким-то чудом сумел перевести мяч на угловой. С этого же корнера пришли хорошая подача от Кабутова, Тесленко скинул на Ходжу и тот смог пробить мимо Беленова, но с линии ворот мяч вынес Евгений Марков.

После такой активности «Рубина» воронежцы чуть подзакрыли игру и сбросили скорости. А казанцы, расстроенные нереализованными шансами, предъявить контраргументы не смогли. Закономерные нули сияли на табло после финального свистка. «Факел» и «Рубин» предъявили воронежской публике очень пресный матч.