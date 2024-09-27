«Рубин» потерял Рожкова в матче с «Факелом»

Вечером пятницы очный матч РПЛ проводят воронежский «Факел» и казанский «Рубин». Гости потеряли молодого игрока Илью Рожкова во втором тайме, тот на 68-й минуте получил повреждение и покинул поле. Заменил его на поле Константин Нижегородов.

В активе 19-летнего Рожкова в этом сезоне во всех турнирах набралось 10 выходов на поле. В них он оформил суммарно один гол и одну голевую передачу.

Текстовую трансляцию матча «Факел» - «Рубин» проводит наш портал. К финальной части встречи счёт до сих пор не открыт, на табло нулевая ничья. Если всё так и закончится, воронежцы останутся в зоне вылета.